В Испании более 60 человек пострадали из-за шторма "Глория"

Более 60 человек пострадали из-за шторма "Глория", который обрушился на северо-восток Испании. Такие данные приводят власти Каталонии. Удар волн, вызванных стихией, привел к значительным разрушениям к югу от Барселоны: залиты рисовые поля, разрушены пляжные сооружения, остановлено движение на многих дорогах, нарушено энергоснабжение. Тем временем к северо-западу от Мадрида и к югу от Валенсии поля накрыл снег.