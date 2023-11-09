В Испании, Греции и Италии сообщают о резком росте случаев незаконной вырубки оливковых деревьев

Правоохранительные органы Испании, Греции и Италии сообщают о резком росте случаев незаконной вырубки оливковых деревьев. Злоумышленники пользуются небывалым спросом на оливковое масло, цены на которое только за летние месяцы этого года выросли на 40 и более процентов. Причина - засуха и пожары в странах-производителях, а также повышение цен на удобрения и нехватка рабочей силы. Злоумышленники варварски спиливают ветви и целые деревья в неохраняемых рощах. Фермеры просят защиты у правоохранителей, напоминая, что ранее существовали отряды специальной сельхозполиции, которые зачем-то упразднили.

