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В Испании, Греции и Италии сообщают о резком росте случаев незаконной вырубки оливковых деревьев
Правоохранительные органы Испании, Греции и Италии сообщают о резком росте случаев незаконной вырубки оливковых деревьев. Злоумышленники пользуются небывалым спросом на оливковое масло, цены на которое только за летние месяцы этого года выросли на 40 и более процентов. Причина - засуха и пожары в странах-производителях, а также повышение цен на удобрения и нехватка рабочей силы. Злоумышленники варварски спиливают ветви и целые деревья в неохраняемых рощах. Фермеры просят защиты у правоохранителей, напоминая, что ранее существовали отряды специальной сельхозполиции, которые зачем-то упразднили.
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