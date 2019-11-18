В Испании грузовик с мигрантами прорвался через границу

Мигранты как живая контрабанда. Грузовик с полусотней африканских нелегалов на полной скорости пересек границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко. В автомобиле находились 34 мужчины, 16 женщин и двое несовершеннолетних. Их смогли догнать только около пляжа в километре от контрольно-пропускного пункта. На место были направлены представители Красного Креста, чтобы оценить состояние мигрантов. Четверых отправили в больницу.



