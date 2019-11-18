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В Испании грузовик с мигрантами прорвался через границу
Мигранты как живая контрабанда. Грузовик с полусотней африканских нелегалов на полной скорости пересек границу испанского анклава Сеута со стороны Марокко. В автомобиле находились 34 мужчины, 16 женщин и двое несовершеннолетних. Их смогли догнать только около пляжа в километре от контрольно-пропускного пункта. На место были направлены представители Красного Креста, чтобы оценить состояние мигрантов. Четверых отправили в больницу.
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