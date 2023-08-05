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В Испании из-за лесного пожара эвакуированы 135 человек

В Испании из-за лесного пожара эвакуированы 135 человек

В муниципалитете Портбоу Каталонии ночью эвакуированы 135 человек из-за лесного пожара, который уничтожил почти 200 га лесных насаждений. Об этом сообщает БЕЛТА.

В целях безопасности между населенными пунктами Портбоу и Фигерас на время прекращено движение поездов. Жителям некоторых районов запретили покидать свое жилище.

По данным пожарной службы, локализовать возгорание спасателям мешают сильные порывы ветра.

Фото: Pixabay

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