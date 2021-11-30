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В Испании из-за непогоды перекрыты автотрассы, а в Перу произошло мощное землетрясение
Непогода продолжает бушевать в Испании. Ранее на север страны обрушился снежный шторм. Теперь там потеплело. Несколько городов полностью ушли под воду. Пожарным пришлось спасать людей на резиновых лодках. В регионе временно перекрыты автотрассы и приостановлено железнодорожное сообщение.
Землетрясение в Перу
Удар стихии на себе ощутили и жители Перу. На севере страны произошло мощное землетрясение в 7,5 балла. Некоторые населенные пункты оказались в изоляции от внешнего мира. Из-за разрушенных дорог к ним невозможно добраться на автотранспорте. Всего в результате катаклизма пострадали почти 2,5 тысячи человек.
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