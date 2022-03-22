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В Испании из-за резкого повышения цен на бензин не утихают протесты дальнобойщиков

Массовые акции протеста. Так, в Испании не утихают демонстрации дальнобойщиков. Они выступают против резкого повышения цен на бензин. Работники транспортного сектора заблокировали автомагистрали на подъезде к Мадриду.

При растущих ценах на топливо становится невозможно работать. Не выходить на смену дешевле, чем совершать рейсы, потому что с нынешними ценами последние поездки приносили одни убытки.
Хосе Отеро, протестующий

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