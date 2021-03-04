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В Испании количество безработных за год увеличилось почти на 44 с половиной тысячи человек
Карантинные меры бьют по мировой экономике. В Германии с января по февраль работы лишились 9 тысяч человек. А в Испании количество безработных за год увеличилось почти на 44 с половиной тысячи человек. Это самый высокий уровень безработицы с 2013 года, он напрямую связан с ограничениями, введенными после очередной волны пандемии COVID-19. Многие предприятия были вынуждены закрыться из-за падения продаж. В крупных городах Испании по-прежнему встречаются так называемые голодные очереди. В 2020 году ВВП страны упал на рекордные 11 %. По мнению экспертов, Испания столкнулась с экономическим кризисом, который продлится долгие годы.
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