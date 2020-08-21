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В Испании курортном городе Марбелья в загорелся бутик-отель

Черный дым от пожара был виден на расстоянии десятка километров. Погиб один человек, более 10 пострадали. Гости в панике были вынуждены бежать. Некоторые выбирались через окна. Пожарным удалось локализовать огонь. Причина возгорания устанавливается.

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