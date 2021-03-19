Испания легализовала эвтаназию, став четвертой страной в Европе и шестой в мире, позволяющей людям добровольно уйти из жизни при определенных обстоятельствах. Закон позволяет взрослым с серьезными и неизлечимыми заболеваниями, которые вызывают невыносимые страдания осуществить это решение. Любой врач, при этом может отказаться от участия в процедуре по моральным соображениям. Сторонники эвтаназии приветствовали принятие закона, консервативные и религиозные группы осудили.