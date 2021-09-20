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В Испании начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха - лава перекрыла дороги и расплавила здания
Массовая эвакуация на Канарских островах. Впервые за 50 лет на острове Пальма проснулся опасный вулкан Кумбре-Вьеха. Огненная гора извергается на протяжении 12 часов. Потоки жгучей лавы достигли жилых районов. Раскаленная жидкость перекрыла дороги и расплавила здания.
Свои дома покинули уже 5 тысяч человек. Местный аэропорт заблокирован. Ранее ученые зафиксировали на острове рост сейсмической активности - за неделю там зафиксировали более 20 тысяч землетрясений.
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