В Испании начал извергаться вулкан Кумбре-Вьеха - лава перекрыла дороги и расплавила здания

Массовая эвакуация на Канарских островах. Впервые за 50 лет на острове Пальма проснулся опасный вулкан Кумбре-Вьеха. Огненная гора извергается на протяжении 12 часов. Потоки жгучей лавы достигли жилых районов. Раскаленная жидкость перекрыла дороги и расплавила здания.



Свои дома покинули уже 5 тысяч человек. Местный аэропорт заблокирован. Ранее ученые зафиксировали на острове рост сейсмической активности - за неделю там зафиксировали более 20 тысяч землетрясений.