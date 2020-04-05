В Испании начал снижаться уровень смертности от COVID-19

Об этом свидетельствуют данные университета Джона Хопкинса. По словам ученых, число погибших уменьшается второй день подряд. В правительстве страны уверены: после Пасхи часть секторов экономики страны будет восстановлена с соблюдением всех необходимых мер предосторожности.



