В Испании накрыли группировку, которая продавала белорусок и украинок в сексуальное рабство

Полиция Испании совместно с Европолом провели операцию по ликвидации преступной группы, занимавшейся торговлей людьми с целью сексуальной эксплуатации. Жертвами оказались украинки и белоруски, которых заманили в сети обещаниями оформить им вид на жительство. Всего 14 девушек. Силовики произвели 5 арестов, включая предполагаемого лидера группировки (это граждане Испании, России и Украины). Им предъявлены обвинения, в том числе в преступлениях, связанных с незаконной проституцией, нарушении прав иностранных граждан.