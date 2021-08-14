ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Власти Турции планируют ужесточить карантин для туристов

Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на ферме по разведению диких норок в Испании. Пока коронавирусную инфекцию выявили у трех животных. Однако они представляют угрозу для восьми тысяч особей.

На фоне ухудшения эпидситуации жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска. Для реализации масштабной проверки соблюдения самоизоляции в мегаполис направлены 500 сотрудников Минобороны Австралии.

Ужесточить карантин для туристов планируют власти Турции. Въезжающих в страну могут обязать предоставлять ПЦР-тесты на входе в общественные заведения.


Данные Минздрава по коронавирусу в Беларуси на 14 августа

В Беларуси за сутки 1151 заболевший коронавирусом, 1079 пациентов выписаны.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все