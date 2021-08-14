Власти Турции планируют ужесточить карантин для туристов

Новая вспышка COVID-19 зафиксирована на ферме по разведению диких норок в Испании. Пока коронавирусную инфекцию выявили у трех животных. Однако они представляют угрозу для восьми тысяч особей.



На фоне ухудшения эпидситуации жителям Сиднея запретили покидать город без спецпропуска. Для реализации масштабной проверки соблюдения самоизоляции в мегаполис направлены 500 сотрудников Минобороны Австралии.



Ужесточить карантин для туристов планируют власти Турции. Въезжающих в страну могут обязать предоставлять ПЦР-тесты на входе в общественные заведения.

