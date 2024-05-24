В Испании обрушился ресторан - есть погибшие

Четыре человека погибли в результате обрушения ресторана на испанском острове Мальорка. Еще 27 пострадали.

ЧП произошло вечером в городе Пальма-де-Майорка. По свидетельствам очевидцев, терраса на втором этаже здания ресторана упала, после чего под ней провалился первый этаж. В заведении в это время находилось большое число посетителей и работников.