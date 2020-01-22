В Испании объявлено "климатическое чрезвычайное положение"

До конца весны правительство представит программу по борьбе с глобальным потеплением. Решение принято на фоне массовых акций протеста, которые организовали экоактивисты. В общей сложности Кабмин анонсирует около 30 мер по защите экологии. К 2050 году страна максимально сократит выбросы углекислого газа.



