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В Испании объявлено "климатическое чрезвычайное положение"

До конца весны правительство представит программу по борьбе с глобальным потеплением. Решение принято на фоне массовых акций протеста, которые организовали экоактивисты. В общей сложности Кабмин анонсирует около 30 мер по защите экологии. К 2050 году страна максимально сократит выбросы углекислого газа.

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