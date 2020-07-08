В Испании отменили забег с быками

Впервые за долгое время в этом году из-за пандемии коронавируса в Памплоне не состоится фестиваль Сан-Фермин, яркой частью которого является "энсьерро" - испанский национальный обычай, когда толпа людей убегает по узкой улочке от разъяренных быков.



"Люди опечалены, ведь это так важно. С экономической точки зрения это означает, что мы не сможем заработать около 100 миллионов евро. Но этот шаг - проявление ответственности, потому что эта пандемия, этот коронавирус всё ещё здесь и он очень любит многолюдные встречи", - сообщил мэр Памплона Энрике Майя.



Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS.Есть чем поделиться? Пишите сюда.

