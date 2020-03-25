В Испании персонал бросил постояльцев дома престарелых. Некоторые скончались

Печальные новости приходят из Испании. Как могло такое произойти, представить трудно.Военнослужащие бригады чрезвычайных ситуаций испанской армии, которые прибыли проводить дезинфекцию в домах престарелых, увидели ужасную картину. Пожилые люди оказались брошенными, некоторые из них без признаков жизни. Персонал заведений, который должен был ухаживать за стариками, оставил постояльцев на произвол судьбы. Фактически, их бросили умирать.



