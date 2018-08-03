3.73 BYN
В Испании полыхают пожары
От небывалой жары страдает и Старый Свет. В Испании полыхают пожары. Страну накрыл горячий воздух из Сахары. 42 градуса тепла было в одном из районов Севильи. Рекордно высокие температуры отмечают в Португалии. В Германии из-за засухи мелеют крупные реки, высыхают мелкие водоемы.
В Пекине при высокой влажности температура в 30 градусов ощущается как 40. Большинство населения отправилось в аквапарки переждать жару, которая, вероятно, продержится до воскресенья.