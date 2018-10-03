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В Испании представили пассажирскую капсулу сверхскоростной системы
В Испании представили первую пассажирскую капсулу для проекта сверхскоростной системы Hyperloop. Ее длина - 32 метра, весит 5 тонн. Почти полностью сделана из композитных материалов. Капсула способна перевозить от 28 до 40 пассажиров сразу, а в сутки на одной линии - до 164 тысяч пассажиров. Теперь капсула отправится во Францию, где будет доработан интерьер, и ее подготовят к испытанию на треке. По задумке конструкторов, при движении поезд благодаря отсутствию сопротивления воздуха и трения рельсов сможет разгоняться до 1 тысячи 200 километров в час.
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