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В Испании призывают к расследованию трагедии в Мелилье

В Испании призывают к расследованию трагедии в Мелилье - анклаве в Северной Африки. По официальным данным, при попытке прорыва через границу в минувшую пятницу там погибли 23 мигранта. По данным СМИ, число жертв гораздо больше.

Безграничная жестокость

Министерство внутренних дел Испании факт правонарушений отрицает, утверждая, что силовики "действовали в рамках закона и с соблюдением критериев уместности и пропорциональности". Однако кадры вопиюще жестокого обращения с беженцами говорят об обратном.

Еще один ролик стал вирусным - его снял испанский телеканал. На кадрах семеро испанских полицейских избивают дубинками африканского мигранта, предположительно, несовершеннолетнего. Сотни людей в соцсетях уже указали на лицемерие такой политики в сравнении с готовностью Испании без проблем принять украинских беженцев.

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