В Испании призывают к расследованию трагедии в Мелилье - анклаве в Северной Африки. По официальным данным, при попытке прорыва через границу в минувшую пятницу там погибли 23 мигранта. По данным СМИ, число жертв гораздо больше.

Безграничная жестокость

Министерство внутренних дел Испании факт правонарушений отрицает, утверждая, что силовики "действовали в рамках закона и с соблюдением критериев уместности и пропорциональности". Однако кадры вопиюще жестокого обращения с беженцами говорят об обратном.