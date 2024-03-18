В Испании продолжается общенациональная забастовка фермеров

Тысячи крестьян на своей технике прибыли в Мадрид на впечатляющую по своим масштабам "тракторную манифестацию".

Недовольство аграриев вызывает агрессивная реализация правительством общеевропейской "климатической повестки". Якобы в целях защиты климата на плечи крестьян взваливают дополнительные расходы, ограничивают их в использовании химических удобрений, требуют использовать меньше топлива. Плюс на европейский рынок открыта дорога украинскому экспорту. Сегодня на рынках Старого Света каждая четвертая курица из птичников киевских олигархов. Испанское правительство не слышит своих фермеров. Конфликт день ото дня становится острее.