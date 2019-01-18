В Испании продолжается операция по спасению двухлетнего мальчика, который упал в узкий ров

В испанском Тоталане продолжается операция по спасению двухлетнего мальчика, который 6 дней назад упал в узкий ров. Его глубина 107 метров. Диаметр 25 сантиметров. Жив ли ребенок, неизвестно. В операции принимает участие сотня сотрудников спецслужб. Психологи работают с его родителями: два года назад они потеряли первого ребенка в результате несчастного случая.