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В Испании продолжается предвыборная кампания
Два месяца назад глава правительства распустил парламент. И это будет уже второе голосование за последние три года. Оно состоится 28 апреля. Соцопросы победу отдают социалистам. Однако наблюдатели отмечают, что самостоятельно сформировать новый кабмин они не смогут. Прогнозируется, что их союзниками, наиболее вероятно, станут депутаты из левой партии.
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