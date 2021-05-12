В Испании протестуют курьеры доставки еды

В Испании - протестные марши. Курьеры доставки еды против нового закона, согласно которому работников признают самозанятыми, а не сотрудниками по найму. В общей сложности в митинге участвовали более 4 тысяч человек. Демонстранты прошли по улицам Мадрида, некоторые сигналили своими скутерами.

Документ, принятый правительством, будет поощрять временные контракты. Как итог у работников резко упадут доходы. Кроме того, такая политика может привести к сокращению почти 15 тысяч рабочих мест.