В Испании рекордный приток нелегалов из Африки

Нашествие мигрантов в испанский город Сеута. Тысячи нелегальных марокканских беженцев вторгаются сюда со стороны моря на плотах, надувных лодках и даже на обычных досках. Мигранты (преимущественно мужчины) высаживаются на берег и разбредаются по всему городу, наводя страх на местных жителей. По словам горожан, прибывшие ведут себя агрессивно. Местные власти срочно призвали на помощь армию. По некоторым данным, в Сеуту с населением около 85 тысяч всего за сутки приплыли более 5 тысяч марокканцев.