В Испании требуют отставки премьера

Европу, которая сегодня в полном подчинении диктата США, накрывают кризисы, причем на самой разной почве. 170 тыс. человек участвовали сегодня в протестах с требованием отставки премьер-министра Испании Педро Санчеса. Участники манифестации в Мадриде требовали отказа от амнистии каталонским сепаратистам, которые были осуждены в 2017 году. Санчеса обвиняют в нарушении предвыборных обещаний, а также в попытке узурпации власти. Благодаря соглашению с партией, которая представляет каталонцев, испанские социалисты намерены обеспечить себе контроль над парламентом на ближайшие 4 года. Премьер отказывается идти на переговоры с протестующими. Амнистия, как он утверждает, является проявлением гуманизма и отказаться от нее никак невозможно. Однако демонстранты готовы от мирных митингов перейти к акциям неповиновения. В итоге Испания вступила в самый острый политический кризис последнего десятилетия.