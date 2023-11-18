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В Испании требуют отставки премьера
Европу, которая сегодня в полном подчинении диктата США, накрывают кризисы, причем на самой разной почве. 170 тыс. человек участвовали сегодня в протестах с требованием отставки премьер-министра Испании Педро Санчеса. Участники манифестации в Мадриде требовали отказа от амнистии каталонским сепаратистам, которые были осуждены в 2017 году. Санчеса обвиняют в нарушении предвыборных обещаний, а также в попытке узурпации власти. Благодаря соглашению с партией, которая представляет каталонцев, испанские социалисты намерены обеспечить себе контроль над парламентом на ближайшие 4 года. Премьер отказывается идти на переговоры с протестующими. Амнистия, как он утверждает, является проявлением гуманизма и отказаться от нее никак невозможно. Однако демонстранты готовы от мирных митингов перейти к акциям неповиновения. В итоге Испания вступила в самый острый политический кризис последнего десятилетия.
А тем временем на территорию страны прорвались из Марокко около 1,5 тыс. мигрантов.
Город Сеута является испанским анклавом на территории Африки. Хотя этот регион отгородился от соседнего Марокко многометровым забором, мигранты успешно преодолевают его. На этот раз в Испанию перебрались более тысячи человек и прорываются еще несколько тысяч. Кризис на границе усугубляет и без того острое политическое и социальное противостояние в стране.
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