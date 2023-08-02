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В Испании уровень безработицы приближается к 12 %

Испания продолжает лидировать в Европе по уровню безработицы. Показатель приближается к 12 %, что вдвое выше уровня еврозоны. К тому же страна - впереди по уровню безработицы среди молодежи. Каждый пятый испанец в возрасте до 25 лет нетрудоустроен. Для страны этот показатель удвоился - почти до 27,5 %! Специалисты предупреждают: у трех из десяти компаний возникнут проблемы - не кем будет заменить уходящих на пенсию.

По данным Евростата, в июне в еврозоне зарегистрированы 10,8 млн безработных.

Фото: pixabay.com

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