В Испании уровень безработицы приближается к 12 %

Испания продолжает лидировать в Европе по уровню безработицы. Показатель приближается к 12 %, что вдвое выше уровня еврозоны. К тому же страна - впереди по уровню безработицы среди молодежи. Каждый пятый испанец в возрасте до 25 лет нетрудоустроен. Для страны этот показатель удвоился - почти до 27,5 %! Специалисты предупреждают: у трех из десяти компаний возникнут проблемы - не кем будет заменить уходящих на пенсию.