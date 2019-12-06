В Испании установили самую дорогую в мире рождественскую ель

Ее стоимость - более 15 миллионов долларов. Ель украшена 3 000 кристаллов Сваровски, а также настоящими страусиными яйцами с золотым и алмазным покрытием. Праздничное дерево декорировали сапфировыми и бриллиантовыми украшениями, роскошными тканями.



Элементы декора для елки создала самый дорогой дизайнер в мире Дебби Вингхем из Великобритании. Уникальное дерево круглосуточно охраняют сотрудники специального подразделения.



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