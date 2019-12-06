ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Испании установили самую дорогую в мире рождественскую ель

В Испании установили самую дорогую в мире рождественскую ель

Ее стоимость - более 15 миллионов долларов. Ель украшена 3 000 кристаллов Сваровски, а также настоящими страусиными яйцами с золотым и алмазным покрытием. Праздничное дерево декорировали сапфировыми и бриллиантовыми украшениями, роскошными тканями.

Элементы декора для елки создала самый дорогой дизайнер в мире Дебби Вингхем из Великобритании. Уникальное дерево круглосуточно охраняют сотрудники специального подразделения.

Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все