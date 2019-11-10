В Испании внеочередные парламентские выборы. Под особым контролем Каталония

В Испании сегодня парламентские выборы - уже четвертые за четыре года. Главная борьба, по мнению экспертов, развернется между социалистами и консервативной Народной партией. По итогам предыдущего голосования в апреле депутатам так и не удалось утвердить премьера. Безопасность на выборах обеспечивают 92 000 правоохранителей. Под особым контролем Каталония: там вчера, в день тишины, прошли многочисленные митинги.