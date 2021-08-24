В Испании выгорели 46 тыс. га леса и пострадали десятки населенных пунктов

13 территорий в Испании объявлены зонами катастрофы в связи с лесными пожарами. И этим зонам теперь будут перечислены бюджетные средства на ликвидацию ущерба, понесенного гражданами и агропромышленными предприятиями. Хотя большинство очагов локализованы, правительство столкнулось с необходимостью оказать массированную денежную помощь пострадавшим. Так, в провинции Кастилья выгорели 22 тысячи гектаров, всего же по стране в этом году уничтожен лес на площади в 46 тысяч гектаров. Серьезно пострадали сельскохозяйственные угодья и десятки населенных пунктов.