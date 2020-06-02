В Испании ни одной смерти от COVID-19 за сутки

В Испании за 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от осложнений, которые вызвал коронавирус. Впервые с начала марта. По данным Министерства здравоохранения страны, жертвами эпидемии стали свыше 27 000 человек. За сутки специалистами выявлен 71 новый заразившийся. Общее количество инфицированных - 240 000. Накануне в Испании начался предпоследний этап ослабления карантинных мер. Вновь открылись бассейны и пляжи. Заработали торговые центры, театры и спортивные залы.