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В Испании ни одной смерти от COVID-19 за сутки
В Испании за 24 часа не было зарегистрировано ни одной смерти от осложнений, которые вызвал коронавирус. Впервые с начала марта. По данным Министерства здравоохранения страны, жертвами эпидемии стали свыше 27 000 человек. За сутки специалистами выявлен 71 новый заразившийся. Общее количество инфицированных - 240 000. Накануне в Испании начался предпоследний этап ослабления карантинных мер. Вновь открылись бассейны и пляжи. Заработали торговые центры, театры и спортивные залы.
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