В Испании задержаны десятки человек по подозрению в организации договорных матчей по теннису. Группировка, в составе которой выходцы из Армении, зарабатывала на спортивных ставках путем подкупа игроков, сообщает полицейская служба Евросоюза. В ходе масштабной спецоперации задержаны 83 человека, включая 28 профессиональных игроков. Ставки делались на международном и национальном уровнях, а члены группировки посещали матчи, чтобы убедиться в выполнении договоренностей подкупленных игроков. Имена подозреваемых не называются, однако отмечается, что один из задержанных теннисистов участвовал в последнем Открытом чемпионате США.