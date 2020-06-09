3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию
Власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Мальорке и двух - на Ибице. Более того, группа из двухсот гостей из Великобритании была наказана за несоблюдение социальной дистанции. Если такая ситуация повторится, то разрешение на возвращение британцев на испанские курорты может быть отозвано, заявили представители местных властей.
На видео с популярного на Ибице пляжа Бениррас запечатлена вечеринка "Фестиваль барабанов" с участием более 200 человек. Многие стоят вплотную друг к другу, нарушая социальную дистанцию.
Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж.
По инфотмации The Sun.
Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS Есть чем поделиться? Пишите сюда
Президент
Все
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Политика
Все
Общество
Все
7 Ноября в Беларуси стал праздником новостроек и доброй традицией созидания
Невероятный спортивный накал на чемпионате по колке дров среди СМИ
БСЖ Белтелерадиокомпании и МЧС помогли убрать территорию приюта для собак "Долина трех китов"
Страны СНГ разработают проект концепции военного сотрудничества до 2030 года
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов