В Испании закрыли пляжи, где туристы не соблюдали социальную дистанцию

Власти запретили отдыхать на четырех пляжах на Мальорке и двух - на Ибице. Более того, группа из двухсот гостей из Великобритании была наказана за несоблюдение социальной дистанции. Если такая ситуация повторится, то разрешение на возвращение британцев на испанские курорты может быть отозвано, заявили представители местных властей.



На видео с популярного на Ибице пляжа Бениррас запечатлена вечеринка "Фестиваль барабанов" с участием более 200 человек. Многие стоят вплотную друг к другу, нарушая социальную дистанцию.



Вызванная местными жителями гвардия разогнала туристов и закрыла пляж.



По инфотмации The Sun.





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