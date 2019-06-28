В испанской Каталонии ликвидируют самый сильный за 20 лет лесной пожар

Возгорания к югу от Барселоны нанесли вред шести с половиной тысячам гектаров леса. В тушении задействованы сотни пожарных, 60 машин, 15 самолетов и вертолетов. Локализовать пламя пока не удается - распространению огня способствуют жаркая погода и сухой ветер. Сообщается о гибели сотен овец и других животных. Идет эвакуация. Перекрыты пять дорог местного значения. Температура воздуха в Западной Европе выросла до 40 градусов, и, по словам метеорологов, во многих странах она будет только расти.