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В испанской провинции из цистерны вылилось 50 тысяч литров красного вина

Событие точно не для слабонервных, особенно в субботу. В одной из испанских провинций случилось непоправимое: прорвало огромную цистерну, из которой вылилось 50 тысяч литров красного вина.

О причинах аварии не сообщается. Работники завода не могли ничего сделать, чтобы остановить утечку. Они просто снимали происходящее на телефоны.

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