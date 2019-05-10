В испанской Жироне завтра стартует фестиваль "Время цветов"

В испанской Жироне завтра стартует одно из самых красивых мероприятий весны - фестиваль "Время цветов". Это праздник роскошных садов, памятников архитектуры, крошечных патио. Каждый год во время торжества все улицы и площади Каталонии украшают сотнями благоухающих бутонов. Гостей города ждут также цветочные рынки, а еще музыкальные представления и мастер-классы от шеф-поваров.