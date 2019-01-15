В Италии, Австрии и Германии идет эвакуация из отдаленных горных районов

В Италии, Австрии и Германии идет эвакуация местных жителей и туристов из отдаленных горных районов. Люди оказались в снежном плену. Спасатели опасаются обвала крыш зданий из-за скопившегося на них снега и льда. В горных районах Сербии власти ввели чрезвычайное положение.



