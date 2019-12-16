В Италии более 50 тысяч человек эвакуировали из-за бомбы

Самая крупная эвакуация людей за последние 70 лет прошла в Италии - более 50 тысяч человек покинули дома из-за опасной находки. При реконструкции кинотеатра была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен войны, содержащая 40 килограмм динамита. На время проведения операции по обезвреживанию были закрыты местный аэропорт, железнодорожная станция, две больницы и тюрьма. Сейчас боеприпас вывезен за пределы города. Его планируется ликвидировать в специальном карьере.