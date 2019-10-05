В Италии двое полицейских погибли в перестрелке

Уроженец Доминиканской Республики, подозревавшийся в угоне скутера, прибыл в полицейское управление в сопровождении своего брата. При этом ему удалось завладеть пистолетом одного из правоохранителей и открыть огонь. Ранены трое человек. Их состояние не вызывает опасений у врачей. Открывший стрельбу мужчина и его брат арестованы.