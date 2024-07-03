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В Италии его посадили в тюрьму за то, что он коммунист
Один из итальянских бизнесменов Маттео Педжи имеет тесные связи с белорусским и российским рынком. Наблюдал за событиями 2020 года в Беларуси с опаской.
Мы видели, как оппозиция использовала одни те же знаки коллаборационистов времен ВОВ, нацистские знаки. Видели, что может быть, как в Украине. Очень переживали из-за этого. Мы на одной волне с теми белорусами, кто хочет защитить антифашистское основание cвоей страны.
Попытка госпереворота в Беларуси настолько обеспокоила Маттео, что он создал "Комитет солидарности с Беларусью". Также открыл в Риме курсы белорусского языка, выпускает газету "Брестская крепость" и понимает истоки конфликта Беларуси и ЕС. Почему же так евроэлиты не любят нас? Маттео Педжи ответил на это так: "Они никогда не смогут простить Лукашенко, что он человек из народа, что он понимает, что такое работа. Руководство США и Европы очень далеки от простых людей. И вот на этом уровне они чувствуют огромную разницу с ним, но так и народ Европы чувствует разницу со своим руководством. Лукашенко всегда хотел независимости своей страны, а это невозможное решение для господства Соединенных Штатов".
Власти города очень щепетильно относятся к облику города - здесь нельзя строить небоскребы и другие "стекляшки", поэтому из "новодела" в вечном городе есть только нелегальные мигранты.
И какая экономика без политики? Такое положение дел все чаще в Италии заставляет вспоминать идеи Бенито Муссолини. Его, кстати, никогда в стране не отменяли. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони часто называет себя "политической внучкой" фашиста. И в честь одиозной личности ежегодно проходят шествия. Памятник Муссолини тоже есть. Отсюда и такое негативное отношение некоторых жителей Авзонии к фашистскому реваншизму, ведь для них это не просто слова. Тут показательна история Норберто Натали. Еще с молодых лет он был убежденным коммунистом, но заплатил за это активист огромную цену.
В 2001 году меня посадили в тюрьму. За что? За политическую позицию - власти не нравилось, что я коммунист. У нашей партии были документы, регистрация, но, видимо, можно арестовывать за идеологические разногласия за неделю до выборов.
Посадили Норберто якобы за терроризм, хотя официальных обвинений ему так и не выдвинули. Суд разве что "приписал" мужчину к организации "Красная бригада". Это подпольщики, которые боролись за независимость Италии от НАТО. Только вот упразднена она была за 13 лет до ареста.
"После моего ареста тюремные врачи писали, что по здоровью мне нельзя находиться в тюрьме, но суд отказал в освобождении меня, не объяснив ничего. Через пару лет болезнь, не буду называть, дала осложнения на зрение, и я его потерял. Все дело против меня было сфабриковано, там не было ни грамма правды", - рассказал Норберто Натали.
Спустя три года Норберто выпустили, но еще 15 лет шли судебные разбирательства. В итоге суд обязал итальянское правительство выплачивать ему пособие за лишенное зрение. Но видит, кажется, господин Натали, больше чем многие.
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