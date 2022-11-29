В Италии готовят резолюцию о продолжении поставок оружия в Украину

Италия готовит проект парламентской резолюции для продолжения оказания всеобъемлющей помощи Украине, в том числе и военной. Документ планируют представить к рассмотрению сегодня в палате депутатов.

Ранее министр обороны страны заявил о готовности внести предложение в парламент о продолжении поставок оружия Киеву в течение всего 2023 года.

В Германии столкнулись с нехваткой боеприпасов, пишет Die Welt. Как отмечает издание, у немецкой армии крайне мало патронов и снарядов, а производство новых затруднено из-за сокращения поставок пороха из Китая. Это связано с тем, что во время пандемии коронавируса время доставки грузов увеличилось.