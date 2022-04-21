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В Италии гражданам запретили использовать кондиционеры на полную мощность
В Италии, чтобы сэкономить электричество, гражданам запретили использовать кондиционеры на полную мощность. С 1 мая температура кондиционеров во всех общественных зданиях должна быть на отметке в 27 градусов, а зимой - 19 градусов. Понизить или повысить можно только на два градуса. Нарушителям грозит штраф от 500 до 3 тысяч евро. Так власти пытаются снизить зависимость от поставок российских энергоносителей - почти 40 % природного газа, необходимого для нужд страны, Италия импортирует из России. Из этого газа страна производит около 50 % электроэнергии для внутреннего потребления.
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