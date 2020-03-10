ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Италии из-за коронавируса режим карантина введен по всей стране

Отменены занятия в учебных заведениях, перенесены футбольные матчи. Ограничено передвижение людей между провинциями. По числу инфицированных страна вчера опередила Южную Корею. Как раз там количество зараженных идет на спад. Как и в Китае, откуда и пришел COVID-19. В Ухани за ненадобностью сегодня закрыли все временные больницы.

Тем временем меры предосторожности ввели в Израиле. Всех прибывающих в страну ждет обязательный двухнедельный карантин.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все