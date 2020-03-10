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В Италии из-за коронавируса режим карантина введен по всей стране
Отменены занятия в учебных заведениях, перенесены футбольные матчи. Ограничено передвижение людей между провинциями. По числу инфицированных страна вчера опередила Южную Корею. Как раз там количество зараженных идет на спад. Как и в Китае, откуда и пришел COVID-19. В Ухани за ненадобностью сегодня закрыли все временные больницы.
Тем временем меры предосторожности ввели в Израиле. Всех прибывающих в страну ждет обязательный двухнедельный карантин.
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