В Италии из-за коронавируса режим карантина введен по всей стране

Отменены занятия в учебных заведениях, перенесены футбольные матчи. Ограничено передвижение людей между провинциями. По числу инфицированных страна вчера опередила Южную Корею. Как раз там количество зараженных идет на спад. Как и в Китае, откуда и пришел COVID-19. В Ухани за ненадобностью сегодня закрыли все временные больницы.



Тем временем меры предосторожности ввели в Израиле. Всех прибывающих в страну ждет обязательный двухнедельный карантин.



