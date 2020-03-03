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В Италии из-за ливней рухнул мост

Итальянские провинции Лигурия и Тоскана во власти проливных дождей. Несколько дней в регионах не прекращаются сильные осадки. Это вызвало подтопления дорог и даже оползни. Не выдержал напора воды мост в районе Тосканы - Сиены. Виадук рухнул прямо в реку. К счастью, мост был закрыт несколькими месяцами ранее из-за повреждений опор.

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