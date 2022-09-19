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В Италии из-за остановки поставок российского топлива рабочих мест могут лишить более 500 тысяч человек

Не до коопераций - себя бы прокормить жителям Италии. Страна может недополучить более 6 миллиардов кубометров газа в случае остановки поставок российского топлива - предупреждает газета "Иль Маттино". Даже с учетом альтернативных источников нехватка будет острой. По прогнозам издания, это чревато массовыми увольнениями. Лишиться рабочих мест могут более 500 тысяч итальянцев.

Не лучше перспективы у жителей Германии. 59 % немцев боятся, что не смогут оплатить счета за газ и электричество - такие цифры показал опрос, проведенный американским институтом INSA. В случае столь масштабных неуплат, под угрозой окажется работа общественного транспорта и различных учреждений, зависящих от поступлений из бюджета.


Фото: piaxbay.com

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