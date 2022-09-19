В Италии из-за остановки поставок российского топлива рабочих мест могут лишить более 500 тысяч человек

Не до коопераций - себя бы прокормить жителям Италии. Страна может недополучить более 6 миллиардов кубометров газа в случае остановки поставок российского топлива - предупреждает газета "Иль Маттино". Даже с учетом альтернативных источников нехватка будет острой. По прогнозам издания, это чревато массовыми увольнениями. Лишиться рабочих мест могут более 500 тысяч итальянцев.