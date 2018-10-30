В Италии из-за штормового ветра произошло сильнейшее наводнение

Затоплено более 75 процентов территории Венеции. В том числе и одна из главных достопримечательностей - площадь Сан-Марко. Закрыты школы и детские сады. Сообщается об оползнях. Жертвами падения деревьев стали семь человек, еще один пропал без вести. Порывы ветра достигали 130 километров в час. Более 100 000 людей лишились электричества. В Риме наблюдаются сбои в движении метро.