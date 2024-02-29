В Италии из-за сильных дождей затопило Виченцу

Сильные дожди вызвали наводнение в Италии - пострадал регион Венето. В некоторых районах объявлен красный уровень опасности, спасателям пришлось эвакуировать жителей на лодках.

В Виченце затоплены улицы и частично здания. Местные пытаются забаррикадировать свои дома от воды. Из-за экстремальных погодных условий движение транспорта затруднено, также приостановлено железнодорожное сообщение между Виченцей и Падуей.