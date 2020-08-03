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В Италии на борьбу с лесными пожарами брошены сотни пожарных, вертолеты и спецтехника

Лесные пожары охватили сотни гектаров в районе итальянских Аквилы, Аришии. С огнем не удается справиться вот уже третьи сутки - из-за сильного ветра пламя подбирается к вершине горы. Спасатели используют беспилотники, оснащенные тепловизионными камерами, для быстрого распознавания новых очагов. К борьбе с огнем привлечены 4 самолета и 3 вертолета, а также 150 человек, включая пожарных, добровольцев гражданской защиты и альпийские войска. Прокуратура ведет расследование по факту предполагаемого поджога.

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