В Италии на борьбу с лесными пожарами брошены сотни пожарных, вертолеты и спецтехника

Лесные пожары охватили сотни гектаров в районе итальянских Аквилы, Аришии. С огнем не удается справиться вот уже третьи сутки - из-за сильного ветра пламя подбирается к вершине горы. Спасатели используют беспилотники, оснащенные тепловизионными камерами, для быстрого распознавания новых очагов. К борьбе с огнем привлечены 4 самолета и 3 вертолета, а также 150 человек, включая пожарных, добровольцев гражданской защиты и альпийские войска. Прокуратура ведет расследование по факту предполагаемого поджога.