В Италии найдена картина Густава Климта

В Италии найдена работа знаменитого австрийского художника Густава Климта "Портрет женщины". Картина с 1997 года считалась украденной. Каково же было удивление общественности, когда выяснилось, что все 22 года произведение не покидало стен галереи современного искусства в городе Пьяченце. Полотно было спрятано в черный мешок и хранилось в нише между внешними стенами. Полость была укрыта густым плющом, обнаружить ее удалось только при стрижке растений. В настоящий момент эксперты оценивают подлинность картины.