В Италии найдена пропавшая картина Бэнкси

В Италии обнаружили картину известного британского художника Бэнкси, которая была похищена более полутора лет назад. На изображении скорбящая женщина. Свою работу Бэнкси посвятил жертвам теракта в парижском концертном зале "Батаклан". Нарисовал прямо на двери заднего входа в концертный зал. Однако вскоре ее украли. И только сейчас (спустя полтора года) дверь с памятным рисунком обнаружили в заброшенном фермерском доме в итальянском регионе Абруццо. Как картина там оказалась, кто ее украл, по-прежнему неясно. Главное, что само изображение не пострадало и вскоре вернется в Париж.



