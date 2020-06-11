3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Италии найдена пропавшая картина Бэнкси
В Италии обнаружили картину известного британского художника Бэнкси, которая была похищена более полутора лет назад. На изображении скорбящая женщина. Свою работу Бэнкси посвятил жертвам теракта в парижском концертном зале "Батаклан". Нарисовал прямо на двери заднего входа в концертный зал. Однако вскоре ее украли. И только сейчас (спустя полтора года) дверь с памятным рисунком обнаружили в заброшенном фермерском доме в итальянском регионе Абруццо. Как картина там оказалась, кто ее украл, по-прежнему неясно. Главное, что само изображение не пострадало и вскоре вернется в Париж.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП
В реке утонули 2 рыбака, рука ребенка застряла в батарее, безработная надышалась дымом - обзор ЧП